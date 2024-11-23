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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 23:49
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Macaristan Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu çerçevesinde dördüncü maçını 25 Kasım Pazartesi günü Macaristan'a karşı oynayacak. Bu önemli mücadele öncesinde, takım hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) edinilen bilgilere göre, takımın antrenmanı Ergin Ataman yönetiminde, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. İdmana milli oyuncular Onuralp Bitim ve Ömer Faruk Yurtseven de katılarak takıma destek verdi.

Antrenmanı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. A Milli Erkek Takımı, yarın İstanbul Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla Macaristan'ın Szombathely şehrine hareket edecek.

Takım, Macaristan ile İstanbul'da oynanan önceki karşılaşmayı 92-66 gibi net bir skorla kazanmıştı. Bu maçta elde edilen başarı, oyuncuların motivasyonunu artırma potansiyeli taşıyor.

25 Kasım'da Savaria Arena'da gerçekleştirilecek bu mücadele, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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