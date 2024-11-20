A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan Hazırlıklarını Sürdürüyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Macaristan'ı konuk edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yapıldı.

Takım Taktik Üzerine Çalışıyor

Antrenmanda, çeşitli savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulurken, Macaristan maçının taktiği de ele alındı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 22 Kasım Cuma saat 20.30'da yapacağı karşılaşmanın ardından, 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Macaristan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.