A Milli Erkek Basketbol Takımı Medya Gününde Hedeflerini Açıkladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Medya Günü Heyecanı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde önemli bir medya günü düzenledi. Başantrenör Ergin Ataman, takımının hedeflerini ve hazırlıklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

‘Lider Çıkmak Üstünlük Getirir’

Ataman, grupta lider çıkmanın kendileri için büyük bir prestij olacağını belirtti. "Kasım ayında Macaristan'la oynadığımız iki maçı kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettik. Grupta iki maç kaldı, ilki İtalya ile burada. Oradaki maçta geçen yıl 7 sayıyla kaybetmiştik. Hedefimiz, grubu lider tamamlamak ve o yedi sayılık farkı kapatmak" diye konuştu.

Daha Güçlü Bir Kadro İle Yola Devam

Takım Genel Menajeri Nedim Yücel ise Avrupa Şampiyonası öncesinde gruptan çıkmayı garantilediklerini vurgulayarak, "Grubu lider tamamlamak istiyoruz. Cedi ve Furkan gibi önemli oyuncuların önceki eleme maçlarında yer alması, hazırlığımızın kalitesini artıracak" dedi.

Cedi Osman: ‘İtalya Maçının Önemi Büyük’

Milli takımın yıldız oyuncusu Cedi Osman, "Gruptan çıkmayı garantilemiş olsak da İtalya'ya karşı oynamak bizim için her zaman önemlidir. Zorlu bir maç olacak ve taraftarımızın önünde en iyi performansımızı sergilemek istiyoruz. Hedefe ulaştığımız için mutluyuz ve kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekip, 20 Şubat Perşembe günü İtalya ile İstanbul'da ve 23 Şubat Pazar günü İzlanda ile deplasmanda yapacağı maçlar öncesinde önemli bir atmosfer yakalayarak iddialı bir şekilde yoluna devam etmekte kararlı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı medya günü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya katılan A Milli Erkek Basketbol Takım Kaptanı Cedi Osman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı medya günü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya katılan A Milli Erkek Basketbol Takım Kaptanı Cedi Osman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.