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A Milli Erkek Basketbol Takımı Yarın Macaristan ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 elemelerinde yarın Macaristan'ı ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı Yarın Macaristan ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yarın Macaristan ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Macaristan'ı ağırlayacak. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Grup Durumu

B Grubu'nda lider İtalya'nın ardından ikinci sırada bulunan milli takım, oynadığı ilk karşılaşmada İtalya'ya deplasmanda 87-80 kaybetti. Milliler, ikinci maçta ise konuk ettiği İzlanda'yı 76-75 yenmeyi başardı. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı ekip, yarın ve 25 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Macaristan maçlarını kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Konuk ekip Macaristan ise oynadığı maçlarda deplasmanda İzlanda'ya 70-65, sahasında da İtalya'ya 83-62 yenilerek grupta son sırada bulunuyor.

Türkiye-Macaristan Tarihçesi

Türkiye ile Macaristan, daha önce 9'u resmi toplamda 15 müsabakada karşı karşıya geldi. 1955'te ilk kez karşılaşan A Milli Takım, bu müsabakayı 66-55 kaybetmişti. Milliler, toplamda 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 1973 yılında 80-62'lik skorla elde etti. Ayrıca, A Milli Basketbol Takımı ile Macaristan 25 yıl aradan sonra tekrar karşı karşıya gelecek; en son 12 Haziran 1999 yılında yapılan hazırlık maçında Türkiye, Macaristan'ı 78-72'lik skorla yenmişti.

Kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan, Sarper David Mutaf, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Yiğitcan Saybir, Emre Melih Tunca, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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