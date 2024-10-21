A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya ve Almanya Maçlarına Hazırlanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Belirlendi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek Avusturya ve Almanya maçları için kamp kadrosunu belirledi.

Kamp Süreci

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, A Milli Takım, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde, 4 Kasım'da Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Tesisi'nde toplanacak.

Maç Programı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya ile 7 Kasım'da, Bregenz kentinde TSİ 20.00'de karşılaşacak. Ardından, 10 Kasım'da saat 17.10'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile mücadele edecek.

Kamp Kadrosu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Kaleciler: Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediyespor)

Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediyespor) Sol Kanatlar: Samet Kanberoğlu (DEPSAŞ Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

Samet Kanberoğlu (DEPSAŞ Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş) Sol Oyun Kurucular: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş)

Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş) Orta Oyun Kurucular: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)

Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor) Sağ Oyun Kurucular: Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)

Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş) Sağ Kanatlar: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)

Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor) Pivotlar: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş)

Diğer Maç Tarihleri

Ayrıca, takımın diğer maç tarihleri şöyle: