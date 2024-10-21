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A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya ve Almanya Maçlarına Hazırlanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EHF Avrupa Şampiyonası elemeleri için kamp kadrosu açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:28
A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya ve Almanya Maçlarına Hazırlanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Belirlendi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek Avusturya ve Almanya maçları için kamp kadrosunu belirledi.

Kamp Süreci

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, A Milli Takım, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde, 4 Kasım'da Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Tesisi'nde toplanacak.

Maç Programı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya ile 7 Kasım'da, Bregenz kentinde TSİ 20.00'de karşılaşacak. Ardından, 10 Kasım'da saat 17.10'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile mücadele edecek.

Kamp Kadrosu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

  • Kaleciler: Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediyespor)
  • Sol Kanatlar: Samet Kanberoğlu (DEPSAŞ Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)
  • Sol Oyun Kurucular: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş)
  • Orta Oyun Kurucular: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)
  • Sağ Oyun Kurucular: Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)
  • Sağ Kanatlar: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)
  • Pivotlar: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş)

Diğer Maç Tarihleri

Ayrıca, takımın diğer maç tarihleri şöyle:

  • 12-13 Mart: Türkiye-İsviçre
  • 15-16 Mart: İsviçre-Türkiye
  • 7-8 Mayıs: Türkiye-Avusturya
  • 11 Mayıs: Almanya-Türkiye

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