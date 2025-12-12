Galatasaray Antalya'da EUFA Şampiyonlar Ligi Müziğiyle Karşılandı

Galatasaray Antalya'ya Geldi, Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Takımı taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na indi ve sarı-kırmızılı ekip otobüsle Belek'teki konaklama yapacakları otele doğru hareket etti.

Taraftarlar EUFA Şampiyonlar Ligi Müziği ve Meşalelerle Karşıladı

Saatler öncesinden otelin önüne gelen taraftarlar, kafilenin gelişini heyecanla bekledi. Takım otobüğünü görünce meşaleler yakan taraftarlar, hoparlörlerden EUFA Şampiyonlar Ligi müziği açarak futbolcuları karşıladı. Ayrıca yapılan havai fişek gösterisiyle renkli bir görsel şölen oluşturuldu.

Otobüsten inen teknik heyet ve futbolcular, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı; taraftarlar Teknik Direktör Okan Burak ile futbolculardan imza alıp fotoğraf çekildi.

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki maç yarın saat 20.00 oynanacak.

