DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.873,85 -0,37%
BITCOIN
3.867.739,52 1,03%

Galatasaray Antalya'da EUFA Şampiyonlar Ligi Müziğiyle Karşılandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Antalyaspor maçı öncesi Antalya'ya geldi; taraftarlar meşaleler, havai fişek ve Şampiyonlar Ligi müziğiyle karşıladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:15
Galatasaray Antalya'da EUFA Şampiyonlar Ligi Müziğiyle Karşılandı

Galatasaray Antalya'ya Geldi, Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Takımı taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na indi ve sarı-kırmızılı ekip otobüsle Belek'teki konaklama yapacakları otele doğru hareket etti.

Taraftarlar EUFA Şampiyonlar Ligi Müziği ve Meşalelerle Karşıladı

Saatler öncesinden otelin önüne gelen taraftarlar, kafilenin gelişini heyecanla bekledi. Takım otobüğünü görünce meşaleler yakan taraftarlar, hoparlörlerden EUFA Şampiyonlar Ligi müziği açarak futbolcuları karşıladı. Ayrıca yapılan havai fişek gösterisiyle renkli bir görsel şölen oluşturuldu.

Otobüsten inen teknik heyet ve futbolcular, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı; taraftarlar Teknik Direktör Okan Burak ile futbolculardan imza alıp fotoğraf çekildi.

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki maç yarın saat 20.00 oynanacak.

SÜPER LİG’İN 16’NCI HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GALATASARAY...

SÜPER LİG’İN 16’NCI HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GALATASARAY, ANTALYA’YA GELDİ. HAVALİMANINDAN KONAKLADIKLARI OTELE GEÇEN SARI KIRMIZILILARI TARAFTARLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE MEŞALELER İLE KARŞILADI.

SÜPER LİG’İN 16’NCI HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GALATASARAY...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menemen FK 2-1 Aliağa FK | TFF 2. Lig Kırmızı Grup
2
Galatasaray Antalya'da EUFA Şampiyonlar Ligi Müziğiyle Karşılandı
3
Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'
4
Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilme nedeni belli oldu
5
Mazıdağı Fosfatspor'tan Hakemlere Sert Tepki: TFF'ye Çağrı
6
Trabzonspor'da Savic Takımla Döndü: Beşiktaş Maçı Öncesi Durumu Maç Günü Netleşecek
7
Elazığspor 4-2 İnegölspor | TFF 2. Lig Beyaz Grup

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?