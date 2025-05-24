Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynayacağı Reeder Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından kampa girdi.

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Maç, Papara Park'ta yarın saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.