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Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Reeder Samsunspor maçına hazır. Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde son antrenman yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 18:51
Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynayacağı Reeder Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından kampa girdi.

Maç Bilgileri

Maç, Papara Park'ta yarın saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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