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Demir Döverek Boks Şampiyonluğuna Hazırlanan Oğuzhan Hükümdar

Adana'nın Hocalı köyünde demir döverek antrenman yapan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:01
Demir Döverek Boks Şampiyonluğuna Hazırlanan Oğuzhan Hükümdar

Adana’nın Şampiyon Adayı Oğuzhan Hükümdar

Adana'nın Sarıçam ilçesi Hocalı köyünde yaşayan 20 yaşındaki milli boksör Oğuzhan Hükümdar, babası ile birlikte demir döverek ringe hazırlanıyor. Hedefi, önümüzdeki eylül ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

Demir Atölyesinde Boks Eğitimi

Oğuzhan, 4 yıl önce boks sporuna başlamış ve köyünde kendi kendine antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürmüştür. Köyden ilçe merkezine gidiş gelişte zorluk yaşadığı için spor salonuna sık sık gidemeyen Hükümdar, babası Mehmet Hükümdar ile birlikte aile atölyesinde demir döverek güç kazanmıştır.

Milli Takım Kampına Seçilmesi

Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda yer alan Oğuzhan, gerçi derece elde edemedi fakat performansı ile antrenörlerin dikkatini çekmeyi başardı. Şu anda Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takım kampına katılmakta ve bu deneyimi ile ilgili şunları ifade etmektedir:

"Milli takıma hiç gelmemiştim. Ortam, antrenmanlar, tesisimiz çok iyi. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, dünya şampiyonu olmak. Çalışmalarımız iyi gidiyor, hakkını veriyoruz."

Ringdeki Gücünü Demirden Alıyor

Oğuzhan, 80 kiloda ringe çıkmakta ve antrenmanlarını sürdürebilmek için günde iki ayrı seans yapmaktadır. Bu süreçte kazandığı güçten bahseden Hükümdar, "Demir döverek kazandığım gücü ringde en güzel şekilde gösteriyorum. Kendimi bildim bileli babamın yanında çalışıyorum. İşlerimiz çok yoğun. Köyde olduğum için de hayatım antrenman gibi." diyerek, yaptığı işlerin antrenmanına katkı sağladığını vurgulamaktadır.

Babasıyla birlikte demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya...

Babasıyla birlikte demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya şampiyonu olmak istiyor. Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takım kampına dahil olan Oğuzhan, antrenmanlarını sürdürdü.

Babasıyla birlikte demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya...

Babasıyla birlikte demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya şampiyonu olmak istiyor. Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takım kampına dahil olan Oğuzhan, antrenmanlarını sürdürdü.

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