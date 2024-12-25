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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda Mücadele Edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2 Ocak'ta Romanya'ya giderek Karpat Turnuvası'na katılacak. Turnuva 3-5 Ocak'ta Piteşti'de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:20
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda Mücadele Edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'na Katılıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenecek Karpat Turnuvası'na katılma kararı aldı. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milliler 2 Ocak 2025 tarihinde Romanya'ya hareket edecek.

Turnuva Detayları

Karpat Turnuvası, 3-5 Ocak tarihleri arasında Piteşti kentindeki Mioveni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvada Romanya, Gürcistan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ardından 7-10 Ocak tarihlerinde Ankara'da hazırlık kampı yapacak.

Maç Programı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Karpat Turnuvasındaki maç programı ise şu şekilde:

  • 3 Ocak 2025 Cuma: 18.30 Romanya-Türkiye
  • 4 Ocak 2025 Cumartesi: 15.30 Gürcistan-Türkiye
  • 5 Ocak 2025 Pazar: 15.30 Türkiye-Sırbistan

Hentbolseverler için heyecan dolu bir turnuva bekleniyor!

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