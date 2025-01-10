A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Hedefi Güçleniyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na Giriş Ümidini Koruyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü Daniel Gordo, 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri için çalışmalarının son hızla devam ettiğini ifade etti. Gordo, son dönemde sergilenen mücadele ruhunun başarıya ulaşma konusunda büyük bir umut kaynağı olduğunu söyledi.

2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası 7. Eleme Grubu'nda mücadele eden milli takım, mart ayında İsviçre ile Türkiye'de karşılaşacak. Gordo, katıldıkları Uluslararası Karpat Turnuvası hakkında değerlendirerek, "Turnuva sadece bir başlangıçtı, yavaş yavaş daha iyi performans sergilemeye başladık. Birlikteliğimiz ve oynama alışkanlığımız ilerideki maçlarda daha da önem kazanacak," dedi.

Grubun Zorluğuna Dikkat Çekti

Gordon, A Milli Takım'ın bulunduğu grubun zorluğu hakkında, "Çok üst düzey takımlarla aynı grupta yer alıyoruz. Bu, sıralama açısından da önemli bir etkiye sahip olacak. Öncelikle kendi oyunumuzu geliştirip rakiplerden puan almayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Bir Rüyayı Gerçekleştirmek İçin Mücadele Ediyoruz

Gordo, "Tüm takımlar birbirinden güçlü, bunların içinde Almanya en iyi takımlardan biridir. Bu zorluğun farkındayız ve her bir maça özel olarak odaklanarak, finallere kalma amacımızı gerçekleştirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin erkek hentbol tarihinde ilk kez Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılması durumunun bir rüya olduğunu belirtti.

Enis Harun’un İnanılmaz İradeli Açıklamaları

Milli hentbolcu Enis Harun Hacıoğlu, Karpat Turnuvası'nın takım içindeki uyumu güçlendirdiğini vurguladı. Hacıoğlu, "Dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet etme kabiliyetimizi gösterdik. Artık bu gruptan puan alabileceğimize inanıyoruz," dedi. Almanya maçının ardından takımındaki inancın arttığını dile getiren Hacıoğlu, "İspanyol sistemini uygulayarak daha farklı bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Bu sistemin verimliliğini Almanya karşısında gördük," açıklamasında bulundu.