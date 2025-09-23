Sivasspor, Adana Demirspor maçı öncesi taktik idman yaptı

Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik ekip taktik prova yaptırdı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, ısınma hareketleri ile başlarken, oyuncular daha sonra pas ve topa sahip olma çalışmalarına katıldı.

İdman, saha içi düzenin test edildiği taktik maç ile tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sonlandırıp kampa girecek.

Maç: 25 Eylül Perşembe, saat 17.00

Stadyum: BG Grup 4 Eylül Stadyumu