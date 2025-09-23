A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde: Rakip Polonya

A Milli Erkek Voleybol Takımı bir kez daha tarih peşinde

SALİH ULAŞ ŞAHAN - 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya karşısında tarihe geçmeye çalışacak.

Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen organizasyonda son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final yolculuğu

G Grubu'nu Kanada, Japonya ve Libya ile namağlup lider tamamlayan milliler, grup maçlarında Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1, Kanada'yı 3-0 yenerek güçlü performansını sürdürdü.

Son 16 turunda B Grubu ikincisi Hollanda ile eşleşen Türkiye, bu maçı setlerde 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19 sonuçlarıyla 3-1 kazanarak çeyrek final bileti aldı.

Slobodan Kovac etkisi

Temmuz ayında göreve gelen başantrenör Slobodan Kovac yönetiminde A Milli Takım yükselişe geçti. Milletler Ligi'nde 16. olmasına rağmen Kovac, Filenin Efeleri'ne kısa sürede ivme kazandırdı. Dünya Şampiyonası'nda takım 4'te 4 yaparken rakiplerine yalnızca 2 set verildi.

En skorer milli oyuncular

Turnuvada öne çıkan isimler arasında Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı yer alıyor. Adis Lagumdzija, organizasyonda 72 sayı ile turnuvanın en skorer beşinci ismi konumunda bulunuyor. Efe Mandıracı ise takımına kazandırdığı 60 sayının 13'ünü servisten elde etti.

Çeyrek finalde rakip: Dünya 1 numarası Polonya

FIVB sıralamalarında zirvede yer alan Polonya, Dünya Şampiyonası tarihinde 1974, 2014 ve 2018'de birinci, 2022'de ikinci oldu. 2023 ve 2025 Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Polonya'nın dünya ve Avrupa sahnesinde çok sayıda madalyası bulunuyor.

Nikola Grbic yönetimindeki Polonya, B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1 yendi; son 16 turunda ise Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Üstün taraf Polonya

A Milli Takım, geçtiğimiz yıllarda 2024 ve 2025 Milletler Ligi'nde Polonya ile karşılaştı ve bu iki karşılaşmada da Polonya 3-0 galip geldi. Milliler, bu istatistiği kırarak çeyrek finalde sürpriz yapmayı hedefliyor.