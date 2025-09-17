A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 Yenip Grup Lideri Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Güçlü Galibiyet: Kanada 0-3

Grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası maçında Kanada karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Bu skorla milli takım, turnuvada son 16 turuna grup lideri olarak yükselmeyi başardı.

Maç boyunca takım, organize hücumları, etkili servisleri ve bloklardaki disiplinli oyunu ile öne çıktı. Setler boyunca gösterilen istikrar, galibiyete uzanmada belirleyici oldu.

Bu sonuç, takımın turnuvadaki konumunu güçlendirirken moral ve özgüven açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor. Milli takım, elde ettiği bu başarıyla son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Öne çıkanlar: 3-0'lık net skor, son 16'ya grup lideri olarak yükselme ve etkili takım performansı.