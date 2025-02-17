İzmir Büyükşehir Belediyespor, Deplasmanda Galip Geldi: 42-36

Hentbol Kadınlar Süper Lig: İzmir Büyükşehir Belediyespor Galibiyeti

Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında, İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşen mücadele, İzmir temsilcisi için önemli bir zaferle sonuçlandı.

Maçın Detayları

Maçın ilk yarısı, iki takımın da dengeli bir oyun sergilemesiyle 17-17 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise performansını artıran İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibini 42-36 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet, İzmir Büyükşehir Belediyespor için ligdeki hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir adım oldu.