A Milli Erkek Voleybol Takımı G Grubu'nda Libya'yı 3-1 Yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 07:40
Maç Sonucu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti.

Gruptaki bu ikinci karşılaşmadan galibiyetle ayrılan milliler, turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşma boyunca takım disiplininden ve servis-karşısı organizasyonlarından gözle görülür bir etkinlik vardı.

Bu sonuç, A Milli Erkek Voleybol Takımı için turnuvadaki ilerleyiş açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Takımın bir sonraki mücadeleleri öncesi moral ve özgüveni artmış oldu.

