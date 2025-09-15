A Milli Erkek Voleybol Takımı G Grubu'nda Libya'yı 3-1 Yendi

Maç Sonucu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti.

Gruptaki bu ikinci karşılaşmadan galibiyetle ayrılan milliler, turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşma boyunca takım disiplininden ve servis-karşısı organizasyonlarından gözle görülür bir etkinlik vardı.

Bu sonuç, A Milli Erkek Voleybol Takımı için turnuvadaki ilerleyiş açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Takımın bir sonraki mücadeleleri öncesi moral ve özgüveni artmış oldu.