A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışta

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı
Maç bilgileri ve bilet detayları
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü haftasında Bulgaristan ile yapacağı karşılaşmanın biletleri genel satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, maçın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda, 11 Eylül tarihinde TSİ 21.45'te başlayacağı belirtildi.
Taraftarların misafir tribünü biletlerini bin 750 lira olarak belirlenen fiyatla www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alabilecekleri aktarıldı.
Açıklamada ayrıca bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmayacağı da vurgulandı.