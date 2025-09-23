A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Eylül'de Sofya'da Bulgaristan ile oynayacağı maçın misafir tribün biletleri genel satışa çıktı; fiyat bin 750 lira, Passo'dan temin ediliyor.