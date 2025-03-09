Fenerbahçe Opet'ten Derbi Galibiyeti: Julie Allemand Açıklamalarda Bulundu

Julie Allemand, Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve hedeflerini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:58
Fenerbahçe Opet'ten Derbi Galibiyeti: Julie Allemand Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Opet'ten Derbi Zaferi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş'ı 91-63 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından konuşan Belçikalı oyuncu Julie Allemand, takımın hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı.

"Asıl Lig Şimdi Başlıyor"

28 yaşındaki oyuncu, derbi galibiyetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Beşiktaş’ın eksik kadrosunun farkındaydık ama bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Sonuçta iyi bir performans sergiledik," şeklinde konuştu.

Normal sezonu lider tamamlamayı hedeflediklerini belirten Allemand, "Bizim için asıl lig şimdi başlıyor. Önümüzde daha önemli maçlar var. Umuyoruz ki bu sezonun sonuna kadar gidebileceğiz," dedi.

Türkiye Kupası Hedefleri

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın ile karşılaşacaklarını hatırlatan Allemand, "Bu benim Türkiye’deki ilk kupa tecrübem olacak. Fransa'da daha önce bu tür organizasyonlarda oynamıştım ama burada farklı bir atmosfer var. Önce Nesibe Aydın ile karşılaşacağız. Eğer onları kazanırsak Edirne'de yarı finale çıkacağız," diye ekledi.

Allemand, bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin zorlu geçtiğini ve tüm takımların birbirine karşı şansının olduğunu belirterek, "Hedefimiz önce Nesibe Aydın’ı geçmek ve ardından kupaya doğru ilerlemek olacak," şeklinde sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe Opet oyuncusu Julie Allemand, Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası, AA muhabirine...

Fenerbahçe Opet oyuncusu Julie Allemand, Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası, AA muhabirine açıklama yaptı.

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