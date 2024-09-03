A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Serüveni ve Hedefleri

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi Yolculuğu

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. kez mücadele etmeye hazırlanıyor. İki kez B Ligi, bir kez de C Ligi'nde yer alan ay-yıldızlı ekip, şimdi üçüncü sefer mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

İlk Maç: Galler ile Karşılaşma

A Millilerin, B Ligi 4. Grup'taki ilk maçı 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile olacak. Takım, İzlanda ve Karadağ ile de karşı karşıya gelerek A Ligi'ne yükselmek için ter dökecek.

Önceki Deneyimler

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde geçtiğimiz üç sezonda toplam 16 maç yaptı. Bu süreçte 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik alarak, 28 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

İlk Sezonun Zorlukları

2018-2019 sezonundaki ilk maceralarında, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki ekip, İsveç ve Rusya ile birlikte B Ligi 2. Grup'ta mücadele etti. Dört maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grubu son sırada tamamladı.

Bir Sonraki Düşüş

2020-2021 sezonunda takım, B Ligi 3. Grup'ta Şenol Güneş yönetiminde Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile mücadele etti. 6 maçta sadece bir galibiyet elde edebilen milli takım, son sıradan C Ligi'ne düştü.

C Ligi'nde Başarı

2022-2023 sezonunda C Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye, Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile yaptığı maçlarda etkileyici bir performans gösterdi. Grup liderliği elde ederek yeniden B Ligi'ne yükseldi.

Dördüncü Macera Galler'de B başlıyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerasını B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de Galler'e karşı oynayarak başlatacak. Ardından 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda, 11 Ekim'de Karadağ ile karşılaşacak. 14 Ekim'de ise İzlanda deplasmanına çıkacak ve 16 Kasım'da Galler, 19 Kasım'da ise Karadağ ile oynayarak grubunu tamamlayacak.