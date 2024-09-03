Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Serüveni ve Hedefleri

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. kez sahne alıyor; A Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:11
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Serüveni ve Hedefleri

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi Yolculuğu

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. kez mücadele etmeye hazırlanıyor. İki kez B Ligi, bir kez de C Ligi'nde yer alan ay-yıldızlı ekip, şimdi üçüncü sefer mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

İlk Maç: Galler ile Karşılaşma

A Millilerin, B Ligi 4. Grup'taki ilk maçı 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile olacak. Takım, İzlanda ve Karadağ ile de karşı karşıya gelerek A Ligi'ne yükselmek için ter dökecek.

Önceki Deneyimler

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde geçtiğimiz üç sezonda toplam 16 maç yaptı. Bu süreçte 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik alarak, 28 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

İlk Sezonun Zorlukları

2018-2019 sezonundaki ilk maceralarında, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki ekip, İsveç ve Rusya ile birlikte B Ligi 2. Grup'ta mücadele etti. Dört maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grubu son sırada tamamladı.

Bir Sonraki Düşüş

2020-2021 sezonunda takım, B Ligi 3. Grup'ta Şenol Güneş yönetiminde Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile mücadele etti. 6 maçta sadece bir galibiyet elde edebilen milli takım, son sıradan C Ligi'ne düştü.

C Ligi'nde Başarı

2022-2023 sezonunda C Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye, Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile yaptığı maçlarda etkileyici bir performans gösterdi. Grup liderliği elde ederek yeniden B Ligi'ne yükseldi.

Dördüncü Macera Galler'de B başlıyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerasını B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de Galler'e karşı oynayarak başlatacak. Ardından 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda, 11 Ekim'de Karadağ ile karşılaşacak. 14 Ekim'de ise İzlanda deplasmanına çıkacak ve 16 Kasım'da Galler, 19 Kasım'da ise Karadağ ile oynayarak grubunu tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar