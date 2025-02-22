Eskişehirspor'un Efsane Amigo Orhan Erpek Hayatını Kaybetti

Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kulübün açıklaması ve Vali Aksoy'un mesajı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:53
Eskişehirspor'un Efsane Amigo Orhan Erpek Hayatını Kaybetti

Eskişehirspor'un Amigo Orhan'ı Kaybettik

Eskişehirspor'un efsanevi amigosu Orhan Erpek, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Türk futbolunun ilk amigosu olarak bilinen Erpek, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görmekteydi ve son olarak evinde hayatını kaybetti.

Kulüpten Taziye Mesajı

Kulübün resmi açıklamasında, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Amigo Orhan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz," denildi.

Vali Aksoy'dan Duygusal Mesaj

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da yaşanan bu kayba ilişkin bir mesaj yayımladı. Aksoy, "Türkiye'de ilk transfer teklifi alan, Eskişehirspor taraftarının ve tribünlerin orkestra şefi Amigo Orhan'ı kaybettik. Orhan Erpek'e Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve Eskişehirsporlulara sabır ve başsağlığı dilerim," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nda 9. Oldu
2
Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı Deplasmanda 3-1 Geçti!
3
Ömer Erdoğan: 'Sivasspor, Ligde Kalacak!'
4
Şanlıurfaspor-Kocaelispor Maçında Beraberlik: Kılıç ve Taşdemir Açıklamalarda Bulundu
5
Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi'ni 3-1 Mağlup Etti!
6
Trendyol Süper Lig: Onvo Antalyaspor İlk Yarıda Kasımpaşa'yı Geçti
7
Eskişehirspor'un Efsane Amigo Orhan Erpek Hayatını Kaybetti

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!