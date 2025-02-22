Eskişehirspor'un Efsane Amigo Orhan Erpek Hayatını Kaybetti

Eskişehirspor'un Amigo Orhan'ı Kaybettik

Eskişehirspor'un efsanevi amigosu Orhan Erpek, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Türk futbolunun ilk amigosu olarak bilinen Erpek, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görmekteydi ve son olarak evinde hayatını kaybetti.

Kulüpten Taziye Mesajı

Kulübün resmi açıklamasında, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Amigo Orhan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz," denildi.

Vali Aksoy'dan Duygusal Mesaj

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da yaşanan bu kayba ilişkin bir mesaj yayımladı. Aksoy, "Türkiye'de ilk transfer teklifi alan, Eskişehirspor taraftarının ve tribünlerin orkestra şefi Amigo Orhan'ı kaybettik. Orhan Erpek'e Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve Eskişehirsporlulara sabır ve başsağlığı dilerim," ifadelerini kullandı.