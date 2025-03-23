A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Tarihinde İlk Kez UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk A Ligi başarısını elde etti.

İstanbul'da oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda gollerini Hakan Çalhanoğlu (penaltıdan), Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı ile kaydetti. Bu sonuçla, milli takım tarihindeki 250. galibiyetine ulaşarak, UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir sayfa açtı.

Milli Takımın Başarıları ve Tarihî Anlar

A Milli Futbol Takımı, 102 yıllık tarihinde toplamda 639 maç354'ü resmi, 285'i özel olarak gerçekleşti. Türkiye, bu süreçte 250 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, toplamda 876 gol atarken, kalesinde 912 gol gördü.

Macaristan'da 19 Yıl Sonra Galibiyet

Millî takım, Macaristan'da yapılan maçta 19 yıl aradan sonra galip gelerek rakibiyle oynadığı son üç maçta yaşadığı kötü gidişe son verdi. Son galibiyetini 2006 yılında 1-0'lık sonuçla elde etmişti.

Maç İçinde Dikkat Çeken Anlar

Puskas Arena'daki karşılaşmanın 9. dakikasında, milli futbolcuların oruçlarını açması için bir maç arası verildi. Karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer, yaşanan bir faul pozisyonunun ardından maçı durdurarak futbolcuların oruçlarını açmalarına imkan sağladı.

Ayrıca, milli takım, sadece üç dakikada iki gol bularak 2-0'lık bir üstünlük sağladı. Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan atılan golle takımın ilk golünü kaydederken, 39. dakikada Arda Güler, 2. golü attı. Hakan, bu mücadelede 98. maçında 21. golüyle buluştu. Arda Güler ise 20. maçında 4. gol sevincini yaşadı.

21 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Macaristan karşısında A Milli Takım formasını ilk kez giyerken, 82. dakikada oyuna dahil oldu. Ayrıca, Uğurcan, Gazdag’ın aşırtma vuruşunu başarılı bir şekilde kurtararak kritik bir pozisyonda takımını gole engelledi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir başarı hikayesi yazmış oldu.