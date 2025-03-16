A Milli Hentbol Takımı, İsviçre'ye 30-27 Yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsviçre'ye 30-27 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 22:42
A Milli Hentbol Takımı, İsviçre'ye 30-27 Yenildi

A Milli Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemelerinde Yenilgiyle Tanıştı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup dördüncü maçında İsviçre ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan bu mücadelede Türkiye, ev sahibi takıma 30-27 yenilerek önemli bir mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın Detayları

Gözlerin çevrildiği AXA Arena'da gerçekleştirilen maçın ilk devresi, İsviçre ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıyı 15-14 önde tamamlayan İsviçre, ikinci yarıda da etkileyici bir performans sergileyerek galibiyeti korudu.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, elemelerdeki zorlu mücadelesine devam ediyor. A Milli Takım, grup aşamasındaki 5. maçını 7 Mayıs’da Sivas’ta Avusturya ile, son karşılaşmasını ise 11 Mayıs’da Stuttgart’ta Almanya ile oynayacak.

Takımımızın bir sonraki mücadelelerinde geri dönüş yapması bekleniyor. Hentbolseverler, bu önemli karşılaşmalar için umutlu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup dördüncü maçında...

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup dördüncü maçında deplasmanda İsviçre'ye 30-27 yenildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup dördüncü maçında...

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup dördüncü maçında deplasmanda İsviçre'ye 30-27 yenildi.

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