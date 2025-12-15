Auran Kayseri Kadın FK 13-0 Galibiyetle Liderlikte

Auran Kayseri Kadın FK 13-0 Gaziantep Asyaspor — Averajla Liderlik
Maç Özeti
Auran Kayseri Kadın FK, Kadınlar 1. Lig A Grubu 7. haftasında evinde oynadığı karşılaşmada Gaziantep Asyaspor'u 13-0 mağlup etti. Bu farklı galibiyetle sarı-kırmızılılar 19 puana ulaşarak averajla liderlik koltuğuna yerleşti.
Maç Bilgileri
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Ali Yıldız, Burhan Başpınar, Hamza Yıldız
Kadro
Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Ayşegül Aydın, (Şimal Su Hayta dk.57), Kafayat Atoke Başhıru, Saniye Aslano, Elvin Kılınç, (Eylül Turunç dk.79), Ogundeko Sharon, İlayda Nisa Erdoğan, (Gonca Tan dk.57), Elanur Çıkıllı, Juliet Chika Emereole, (Eylül Ebrar Şimşek dk.65), Zeynep Bilir, (Arife Yaren Çankaya dk.65)
Gaziantep Asyaspor: Beyza Öz, Hande Yavrum, Melike Kılıç, Fatma Betül Özcan, Rabia Kılıç, Şeyma Şimşek, Faustina Akpo, Jennifer Mensah Adjei, Zeynep Hüda Serttaş, Melike Tunç, Reyhan Kılıç, (Havvanur Atçı dk.469
Goller
Ogundeko Sharon (dk.7-31), Kafayat Atoke Başhıru (dk.8-21-33-34-75-76-79-88), Zeynep Bilir (dk.22-27), Ayşe Altun (dk.81) (Auran Kayseri Kadın FK)
KADINLAR 1. LİG A GRUBU EKİPLERİNDEN AURAN KAYSERİ KADIN FK LİGİN 7. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA GAZİANTEP ASYASPOR’U 13-0 MAĞLUP ETTİ. RAKİBİNİ FARKLI MAĞLUP EDEN SARI-KIRMIZILILAR 19 PUANA ULAŞTI VE AVERAJLA LİDERLİK KOLTUĞUNA YERLEŞTİ.