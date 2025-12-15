DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,1 -0,09%
ALTIN
5.909,71 -0,2%
BITCOIN
3.752.561,02 0,86%

Auran Kayseri Kadın FK 13-0 Galibiyetle Liderlikte

Auran Kayseri Kadın FK, Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda Gaziantep Asyaspor'u 13-0 yenerek averajla liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 01:12
Auran Kayseri Kadın FK 13-0 Galibiyetle Liderlikte

Auran Kayseri Kadın FK 13-0 Gaziantep Asyaspor — Averajla Liderlik

Maç Özeti

Auran Kayseri Kadın FK, Kadınlar 1. Lig A Grubu 7. haftasında evinde oynadığı karşılaşmada Gaziantep Asyaspor'u 13-0 mağlup etti. Bu farklı galibiyetle sarı-kırmızılılar 19 puana ulaşarak averajla liderlik koltuğuna yerleşti.

Maç Bilgileri

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ali Yıldız, Burhan Başpınar, Hamza Yıldız

Kadro

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Ayşegül Aydın, (Şimal Su Hayta dk.57), Kafayat Atoke Başhıru, Saniye Aslano, Elvin Kılınç, (Eylül Turunç dk.79), Ogundeko Sharon, İlayda Nisa Erdoğan, (Gonca Tan dk.57), Elanur Çıkıllı, Juliet Chika Emereole, (Eylül Ebrar Şimşek dk.65), Zeynep Bilir, (Arife Yaren Çankaya dk.65)

Gaziantep Asyaspor: Beyza Öz, Hande Yavrum, Melike Kılıç, Fatma Betül Özcan, Rabia Kılıç, Şeyma Şimşek, Faustina Akpo, Jennifer Mensah Adjei, Zeynep Hüda Serttaş, Melike Tunç, Reyhan Kılıç, (Havvanur Atçı dk.469

Goller

Ogundeko Sharon (dk.7-31), Kafayat Atoke Başhıru (dk.8-21-33-34-75-76-79-88), Zeynep Bilir (dk.22-27), Ayşe Altun (dk.81) (Auran Kayseri Kadın FK)

KADINLAR 1. LİG A GRUBU EKİPLERİNDEN AURAN KAYSERİ KADIN FK LİGİN 7. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI...

KADINLAR 1. LİG A GRUBU EKİPLERİNDEN AURAN KAYSERİ KADIN FK LİGİN 7. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA GAZİANTEP ASYASPOR’U 13-0 MAĞLUP ETTİ. RAKİBİNİ FARKLI MAĞLUP EDEN SARI-KIRMIZILILAR 19 PUANA ULAŞTI VE AVERAJLA LİDERLİK KOLTUĞUNA YERLEŞTİ.

KADINLAR 1. LİG A GRUBU EKİPLERİNDEN AURAN KAYSERİ KADIN FK LİGİN 7. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Adana'ya Geldi: Taraftar Coşkusu Sıcak Karşıladı
2
Toprak Ege Özdemir milli formayla madalyalara koşuyor
3
Alagöz Holding Iğdır FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 Mağlup Etti
4
Samsunspor-Trabzonspor Derbisinde Kritik Değişiklikler ve Tutkulu Atmosfer
5
Auran Kayseri Kadın FK 13-0 Galibiyetle Liderlikte
6
Sergen Yalçın: "Bu akşam bir tiyatro oynandı" — Beşiktaş 3-3'te 1 puana sevindi
7
Murat Kılıç: "Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler"

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı