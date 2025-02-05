A Milli Kadın Basketbol Takımı, 445. Resmi Maçına Çıkıyor!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 445. Resmi Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İzlanda ile karşılaşarak tarihindeki 445. resmi maçını oynayacak. 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek milli takım, bu önemli karşılaşmayı Kocaeli'nde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

Tarih Boyunca Bir Yolculuk

Milli takım, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninde toplam 261 galibiyet ve 183 yenilgi yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez sahne alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu karşılaşmayla birlikte yeni bir sayfa açacak.

İlk Maçından Bu Yana

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın tarihi ilk maçı, 12 Eylül 1964 tarihinde Batı Almanya ile oynanmıştı. Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen'den oluşan takım, bu maçta 48-43'lük bir skorla mağlup olmuştu.

Avrupa Şampiyonası Hedefi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını erkenden kazanarak 18-29 Haziran tarihleri arasında Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada yer alacak. Grupta Slovakya, İzlanda ve Romanya karşısında elde edilen galibiyetlerle Türkiye, grup liderliğini güvence altına aldı.

Önemli Başarılar ve Hedefler

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılan ev sahibi ülkeler dışında yerini alan iki takımından biri olurken, üst üste 11. kez bu büyük organizasyonda mücadele etmeye hazırlanmaktadır. 2005'ten bu yana tüm Avrupa şampiyonalarına katılan milli takım, daha önce 2011'de gümüş ve 2013'te bronz madalya almayı başardı.

Deplasmanda İzlanda’ya Karşı Başarı

Küçük bir not olarak, milli takım daha önce deplasmanda oynadığı maçta İzlanda’yı 72-65 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etmişti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarınki maçta da bu başarıyı tekrarlamak için mücadele verecek.