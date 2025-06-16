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A Milli Kadın Basketbol Takımı Atina'da Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'ın Atina kentine ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:04
A Milli Kadın Basketbol Takımı Atina'da Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'ın başkenti Atinaya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik tarafından karşılanan kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Milli takım, şampiyonada ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.

İlk maçını, 18 Haziran Çarşamba günü saat 17.30da Fransa ile yapacak olan Türkiye, 19 Haziran Perşembe günü aynı saatte İsviçre ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki son karşılaşmasını ise 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30da Yunanistan ile oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Kafilede Başantrenör Ekrem Memnun da yer aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Kafilede Başantrenör Ekrem Memnun da yer aldı.

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