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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için aday kadrosunu belirledi. İki önemli maça çıkacaklar.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:28
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Belli Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6 Şubat'ta İzlanda ve 9 Şubat'ta Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, ay-yıldızlı ekip 2 Şubat Pazar günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak. F Grubu'ndaki 4 maçını da kazanarak lider konumda bulunan milli takım, şampiyonaya katılma hakkını elde etmişti.

Milliler, 6 Şubat Perşembe günü İzlanda'yı Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda saat 19.00'da ağırlayacak. Ardından, 9 Şubat Pazar günü TSİ 19.00'da Ploieşti kentinde Romanya ile karşılaşacak.

Aday Kadroda Yer Alan Oyuncular

Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik aday kadrosu şu oyunculardan oluşuyor:

  • Elif Bayram
  • Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)
  • Sinem Ataş
  • Feride Şevval Akalan
  • Pelin Derya Bilgiç (Çimsa ÇBK Mersin)
  • Sevgi Uzun
  • Şerife Alperi Onar
  • Tilbe Şenyürek
  • Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet)
  • Meltem Yıldızhan
  • Ayşe Cora
  • Derin Erdoğan
  • Gökşen Fitik
  • Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
  • İlayda Güner (Nesibe Aydın)
  • Duygu Özen
  • Manolya Kurtulmuş
  • Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor)

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