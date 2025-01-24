A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Belli Oldu
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6 Şubat'ta İzlanda ve 9 Şubat'ta Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, ay-yıldızlı ekip 2 Şubat Pazar günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak. F Grubu'ndaki 4 maçını da kazanarak lider konumda bulunan milli takım, şampiyonaya katılma hakkını elde etmişti.
Milliler, 6 Şubat Perşembe günü İzlanda'yı Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda saat 19.00'da ağırlayacak. Ardından, 9 Şubat Pazar günü TSİ 19.00'da Ploieşti kentinde Romanya ile karşılaşacak.
Aday Kadroda Yer Alan Oyuncular
Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik aday kadrosu şu oyunculardan oluşuyor:
- Elif Bayram
- Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)
- Sinem Ataş
- Feride Şevval Akalan
- Pelin Derya Bilgiç (Çimsa ÇBK Mersin)
- Sevgi Uzun
- Şerife Alperi Onar
- Tilbe Şenyürek
- Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet)
- Meltem Yıldızhan
- Ayşe Cora
- Derin Erdoğan
- Gökşen Fitik
- Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
- İlayda Güner (Nesibe Aydın)
- Duygu Özen
- Manolya Kurtulmuş
- Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor)