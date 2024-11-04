A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bilet Satışları Devam Ediyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Maç Biletleri Satışta
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet satışları devam ediyor.
Karşılaşmanın Detayları
Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatları genel olarak 350 lira ile 2 bin lira arasında değişmektedir. Özel locanın fiyatları ise 5 bin lira ile 15 bin lira arasında set edilmiştir.
Bilet Fiyatları
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:
- VIP: 600 TL
- 1. Kategori: 400 TL
- 2. Kategori: 350 TL
- Saha İçi 1. Sıra: 2 bin TL
- Saha İçi 2. Sıra: 1.500 TL
- Saha İçi 3. Sıra: 1.350 TL
- Saha İçi 4. Sıra: 1.000 TL
- Loca 8 Kişilik: 5 bin TL
- Loca 11 Kişilik: 8 bin TL
- Loca 13 Kişilik: 10 bin TL
- Loca 18 Kişilik: 15 bin TL
İlgilenen tüm basketbolseverler için bu fırsat kaçırılmaması gereken bir etkinlik sunuyor.