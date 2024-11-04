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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bilet Satışları Devam Ediyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı maç için bilet satışları sürmektedir. Fiyatlar 350 TL'den başlıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 21:44
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bilet Satışları Devam Ediyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Maç Biletleri Satışta

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet satışları devam ediyor.

Karşılaşmanın Detayları

Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatları genel olarak 350 lira ile 2 bin lira arasında değişmektedir. Özel locanın fiyatları ise 5 bin lira ile 15 bin lira arasında set edilmiştir.

Bilet Fiyatları

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

  • VIP: 600 TL
  • 1. Kategori: 400 TL
  • 2. Kategori: 350 TL
  • Saha İçi 1. Sıra: 2 bin TL
  • Saha İçi 2. Sıra: 1.500 TL
  • Saha İçi 3. Sıra: 1.350 TL
  • Saha İçi 4. Sıra: 1.000 TL
  • Loca 8 Kişilik: 5 bin TL
  • Loca 11 Kişilik: 8 bin TL
  • Loca 13 Kişilik: 10 bin TL
  • Loca 18 Kişilik: 15 bin TL

İlgilenen tüm basketbolseverler için bu fırsat kaçırılmaması gereken bir etkinlik sunuyor.

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