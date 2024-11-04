A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bilet Satışları Devam Ediyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Maç Biletleri Satışta

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet satışları devam ediyor.

Karşılaşmanın Detayları

Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatları genel olarak 350 lira ile 2 bin lira arasında değişmektedir. Özel locanın fiyatları ise 5 bin lira ile 15 bin lira arasında set edilmiştir.

Bilet Fiyatları

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

VIP: 600 TL

600 TL 1. Kategori: 400 TL

400 TL 2. Kategori: 350 TL

350 TL Saha İçi 1. Sıra: 2 bin TL

2 bin TL Saha İçi 2. Sıra: 1.500 TL

1.500 TL Saha İçi 3. Sıra: 1.350 TL

1.350 TL Saha İçi 4. Sıra: 1.000 TL

1.000 TL Loca 8 Kişilik: 5 bin TL

5 bin TL Loca 11 Kişilik: 8 bin TL

8 bin TL Loca 13 Kişilik: 10 bin TL

10 bin TL Loca 18 Kişilik: 15 bin TL

İlgilenen tüm basketbolseverler için bu fırsat kaçırılmaması gereken bir etkinlik sunuyor.