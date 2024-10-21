A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda Ukrayna ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de antrenmanda millilerin performansını yerinde takip etti.

Maç Takvimi

Ay-yıldızlılar, 1. play-off turunun ilk maçında Ukrayna ile 25 Ekim tarihinde Esenler Erok Stadı'nda mücadele edecek. Rövanş karşılaşması ise 29 Ekim’de Moldova'nın Kişinev kentindeki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Eğer milliler, bu aşamayı geçmeyi başarırsa, kasım ayında Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi ise, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.