A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda İspanya ile Açıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda yarın TSİ 15.30'da Nakhon Ratchasima'da İspanya ile ilk maçını oynayacak.

Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:00
Maç Bilgileri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında yarın İspanya ile karşılaşacak.

Mücadele, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 15.30'da başlayacak.

Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, İspanya'nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Kadro

Ay-yıldızlıların Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Dünya şampiyonalarında 2006, 2010, 2018 ve 2022'de kadroda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak.

Takımda ayrıca Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın yer alıyor.

Şampiyonadaki Geçmiş

Milliler, kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katıldı ve bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

Maç Programı

Yarın: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

