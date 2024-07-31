A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024'te Dominik Cumhuriyeti ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024'te İkinci Maçına Çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde ikinci maçına hazırlanıyor. İlk mücadelesinde Hollanda ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, bu zorlu maçı 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmıştı.

Dominik Cumhuriyeti ile Mücadele

Yarın, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan Türkiye milli takımı, bu mücadeleyi South Paris Arena'da gerçekleştirecek. Maçın başlangıç saati TSİ 10.00. Bu karşılaşmadan galip gelmesi halinde, çeyrek finale geçiş için önemli bir avantaj elde edebilir.

C Grubu Fikstürü ve Kadro Durumu

C Grubu'nda yer alan Türk milli takımı, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü İtalya’ya karşı da bir başka maç yapacak. Sakatlığı geçen Zehra Güneş yarınki karşılaşmada kadroda yer alacak.

Kadroda Kimler Var?

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki takımda şu oyuncular yer almakta: Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.