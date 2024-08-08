A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024'te İtalya'ya Yenildi

Tokyo 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya Yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile karşılaşacak. İtalya'ya karşı oynanan mücadelede takımımız, 3-0'lık bir sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın Detayları

Maçın başında her iki takım karşılıklı sayılar bulurken, başlangıçta 5-5 eşitlik sağlandı. Ancak, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin ve Zehra Güneş'in sayılarıyla millilerimiz farkı 9-5 yaparak İtalya Başantrenörü Julio Velasco'yu mola almaya zorladı.

İtalya ekip olarak kuvvetlenip, setin ortalarında 14-14 eşitlik yakaladı. Geride kalan İtalya, 18-16 öne geçip, Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Sonraki aşamada, İtalya farkı 21-17'ye kadar çıkardı ve ilk seti 25-22 kazanmayı başardı.

İkinci ve Üçüncü Setler

İkinci sete 2-0'lık bir seriyle başlayan İtalya, takımımızdan gelen karşılıklarla 3-2 öne geçti. Her iki takımın da kıyasıya savaştığı setin ilk bölümü 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında milli takımımız Hande Baladın ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçti, ancak İtalya arka arkaya sayılar bularak bu seti de 25-19 bitirdi.

Üçüncü setin başında A Milli Kadın Voleybol Takımımız 6-3 öne geçti. Ancak, bu avantajı koruyamayarak seti 25-22 kaybetti. Böylece İtalya, karşılaşmayı 3-0 kazanarak 11 Ağustos'ta ABD ile final oynama hakkı elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya mücadelesi verecek. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi önemli isimler de izledi.