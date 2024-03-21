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A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a sürpriz transfer: Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan

A Milli Takım'da forma giyen Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, beklenmedik bir şekilde Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Bu karar, Beşiktaş'ta tepkilere yol açtı ve kulüpten sert bir açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 18:28
A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a sürpriz transfer: Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan

A Milli Takım kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın sürpriz bir kararla Ümit Milli Takım aday kadrosuna alınması Beşiktaş tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosundan çıkartılmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Aldığımız habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek sözler bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmeyecek? Milli Takımlarda ne kadar zaman geçerse geçsin, hocalar değişse de, yönetimler değişse de, maalesef mantalite değişmiyor. Biz bunları yaşadık, biliyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Tek kelimeyle skandal. Yine diğer takım oyuncuları tercih edilirken, Beşiktaşlı oyuncular mecburiyetten oynatılmaya devam ediyor."

beşiktaş

Uçar, Semih Kılıçsoy'a 'mobbing' uygulandığını da belirtti ve ekledi: "Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle katıldığı kamp boyunca ne teknik ne de taktik antrenmanlara dahil edildi ve takımdan ayrı tutuldu. Morali bozuk bir şekilde kafileden ayrılarak Ümit Milli Takıma geçen oyuncumuza yapılanın mobbing olduğu açıktır."

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