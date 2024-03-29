TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Kupa'nın ileri bir tarihe erteleneceğini TFF'ye bildirdi ancak Galatasaray'ın itirazı nedeniyle bu talep kabul edilmedi. Son gelişmede, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sarı-lacivertli takım için yeni bir teklif aldığı açıklandı.

Sarı Lacivertliler yönetimi, konseyin 2 Nisan'daki özel yönetim kurulu toplantısı öncesinde önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri’inde düzenlenen bir iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Toplumun önemli kişileri, özellikle eski yöneticiler, organizasyona katılmaya davet edildi. Katılımcı sayısı beklentileri aştı.





‘SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKMAYALIM’

Akşam boyunca Ali Koç ile yöneticilerin tüm misafirlerin masalarını ziyaret ederek onlarla etkileşimde bulunduğu ortaya çıktı. Yönetim, üyelerine 2 Nisan'a kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ali Koç, yemek sonrası genel kurul toplantısı yaptığı ve olağanüstü genel kurul kararının gerekçesini detaylı bir şekilde açıkladığı ortaya çıktı. Bazı üyeler de kürsüye çıkarak görüşlerini belirtirken, bir üye "Süper Kupa'nın F.Bahçe ile Galatarasay arasında oynanmasından başka bir anlamı yok. Bizde, Avrupa kupası maçlarında finale çıkmayalım." görüşünü söylediği öğrenildi.

2 Nisan'da yapılan özel genel kurul toplantısında iftar katılımcılarının neredeyse tamamının yönetim ekibine desteklerini dile getirdiği ortaya çıktı. İftar davetine katılım sayısının yüksek olmasının yanı sıra Ali Koç ve ekibinin destek sözlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Kulübün internet sitesinde dün yayınlanan bir mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yönetim kurulu üyelerimize, bu tarihi turnuva öncesinde kulübe destek verdikleri ve geçmişte de F.Bahçe için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz."





TFF'DEN YENİ BİR ÖNERİ!

TFF'nin sarı lacivertli takımlara yeni bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Olympiakos'un iki maçı arasında oynanacak Karagümrük lig maçının ertelenmesi önerildi. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Yunanistan Futbol Federasyonu, Olympiakos'un 14 Nisan'da PAOK ile oynayacağı maçı erteledi.