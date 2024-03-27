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A Milli Takım fena çuvalladı: 6-1'lik mağlubiyet

A Milli Takımımız Avusturya karşısında 6-1 mağlup oldu. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:10
A Milli Takım fena çuvalladı: 6-1'lik mağlubiyet

A Milli Takımımız, EURO 2024 öncesindeki hazırlıklar kapsamında Avusturya ile oynadığı özel maçta büyük bir şok yaşadı. Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, Türkiye Milli Takımı beklenmedik bir şekilde 6-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Karşılaşmada ev sahibi Avusturya, sahaya etkili bir oyunla çıkarak üstünlüğü elinde tuttu ve galibiyete uzanan taraf oldu.

Maçın hemen başlarında Avusturya, etkili hücumlarıyla Türk savunmasını zorladı ve 2. dakikada Xaver Schlager'in golüyle öne geçti. Ardından Michael Gregoritsch'in attığı gollerle Avusturya, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da Avusturya'nın üstünlüğü devam etti ve rakip filelere 4 gol daha bırakarak skoru 6-1'e taşıdı.

milli maç 6-1 mağlubiyetle sona erdi

Türkiye'nin tek golü ise 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle geldi. Ancak bu gol, Milli Takım'ın maçtaki tek parlama anı oldu. Diğer yandan, Milli Takımımızın 17 Temmuz 1991'deki İzlanda maçından sonra bir özel maçta kalesinde 6 gol görmesi, tarihi bir başarısızlık olarak kaydedildi.

Bu ağır mağlubiyet, Milli Takımımız için EURO 2024 öncesi ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Teknik heyetin, takımın performansını ve eksikliklerini değerlendirerek gerekli düzeltmeleri yapması gerekecek gibi görünüyor. Aksi halde, Avrupa Şampiyonası'na giderken ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz.

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