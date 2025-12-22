DOLAR
Erciyes'te ERVA Kar Fırtınaları Başladı: 65’inci ERVA Spor Okulu Açıldı

Erciyes Hacılar Kapı Kayak Merkezi'nde açılan 65’inci ERVA Spor Okulu ile 100 öğrenci haftanın beş günü antrenman yapıyor; proje ERVA'yı 26 branşa taşıdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek projeyi yerinde inceledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 65’inci ERVA Spor Okulu olarak Erciyes Hacılar Kapı Kayak Merkezinde faaliyete başlayan ERVA Kar Fırtınaları Spor Okulunu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında proje hakkında konuşan Vali Çiçek, Erciyes'in Türkiye’nin kayak açısından en uygun ve en güzel dağlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin mutlaka sporla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek açıklamasının devamında şunları söyledi: "Kayak için Türkiye’nin en uygun dağına sahip bir ilde yaşıyoruz. Böyle bir şehirde ERVA Spor Okulları kapsamında kayak branşının açılmaması büyük bir eksiklik olurdu. Geçtiğimiz hafta 64’üncü ERVA Spor Okulumuzu Bünyan Cezaevinde açmıştık. Ancak kayakta Türkiye için bu kadar önemli olan bir şehirde, özellikle kayak sporcuları yetiştirmemiz gerekiyor".

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün projeye büyük emek verdiğini belirten Çiçek, 100 öğrencinin evlerinden alınarak kayak merkezine getirildiğini ve haftanın beş günü düzenli antrenman yaptıklarını söyledi. Antrenörler ve proje ekibini tebrik eden Çiçek, "ERVA Spor Okulları Kar Fırtınaları projesiyle çok önemli bir adım atıldı. Bu branştan beklentimiz büyük" ifadelerini kullandı.

Kayak sporlarıyla birlikte ERVA Spor Okulları'nın toplamda 26 branşa ulaştığını belirten Vali Çiçek, "Kayseri’nin çocukları, Kayseri’nin evlatları için başlatılan bu proje çığ gibi büyüyerek devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

