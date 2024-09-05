A Milli Takım Galler'e Ulaştı

A Milli Futbol Takımı Galler'de

Ülkemizin gururu A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın Galler ile karşılaşmak üzere Cardiff'e ayak bastı.

Millilerimiz Cardiff'te

İstanbul'dan hareket eden özel uçak, Galler'in başkenti Cardiff havalimanına başarılı bir iniş yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu milli takım kafilesini, az sayıda Türk taraftar coşkuyla karşıladı.

Basın Toplantısı ve Antrenman

Milli takım, havalimanından sonra otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü, akşam saatlerinde TSİ 22.00'de Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galler'de antrenman yapabilecekleri bir program oluşturmasalar da, takım üyeleri basın toplantısı öncesinde stadyumda bir yürüyüş gerçekleştirecekler.

Maç Detayları

Yarın gerçekleşecek olan Galler-Türkiye karşılaşması, TSİ 21.45'te başlayacak. Haydi, tüm kalbimizle millilerimizin yanında olalım!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. Kafilede Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. Kafilede Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. Kafilede Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. Kafilede Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. Kafilede Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. Kafilede Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. Kafilede Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. Kafilede Barış Alper Yılmaz da yer aldı.