Karşıyaka Spor Kulübü'nden İlkan Karaman'a Vefa

Karşıyaka'dan İlkan Karaman'a Başsağlığı

Karşıyaka Spor Kulübü, milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefatının ardından hüzünlü bir mesaj paylaştı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Karaman'ın hem 2011-2012 hem de 2018-2019 sezonlarında takımın formasını başarıyla terlettiğini hatırlatarak, vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Başsağlığı Mesajı

Açıklamada, "İlkan Karaman'ın kaybını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk basketbol camiasına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.