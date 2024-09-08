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Karşıyaka Spor Kulübü'nden İlkan Karaman'a Vefa

Karşıyaka Spor Kulübü, vefat eden milli basketbolcu İlkan Karaman için derin bir üzüntüyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:58
Karşıyaka Spor Kulübü'nden İlkan Karaman'a Vefa

Karşıyaka'dan İlkan Karaman'a Başsağlığı

Karşıyaka Spor Kulübü, milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefatının ardından hüzünlü bir mesaj paylaştı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Karaman'ın hem 2011-2012 hem de 2018-2019 sezonlarında takımın formasını başarıyla terlettiğini hatırlatarak, vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Başsağlığı Mesajı

Açıklamada, "İlkan Karaman'ın kaybını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk basketbol camiasına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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