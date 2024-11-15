A Milli Takım, Galler ile 11. Randevusuna Hazırlanıyor

A Milli Takım, Galler ile Tarihi Bir Mücadeleye Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Kayseri'de Galler ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, resmi müsabakalarda şimdiye dek oynanan 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Geçmiş Karşılaşmalar ve İstatistikler

Milliler, Galler'e karşı 10 gol atarken, kalelerinde 13 gol gördü. İki ülke arasındaki ilk karşılaşma 1978 yılında, Galler'in Wrexham şehrinde gerçekleştirildi ve Galler, o karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

Son Maç Beraberlik İle Sona Erdi

A Milli Takım, Galler ile en son 6 Eylül 2024'te Cardiff'te düzenlenen UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk maçında karşılaştı. Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü bu müsabaka 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

En Gollü Maç 6-4 Tamamlandı

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü maç ise 20 Ağustos 1997'de İstanbul'da oynandı. Milliler, 3-3 sona eren ilk yarının ardından ikinci yarıda buldukları gollerle karşılaşmayı 6-4 kazandı.

Son 3 Maçta Yenilgi Yok

A Milli Takım, Galler ile oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi. 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynanan iki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Türkiye, Samsun'da oynanan maçı Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazanırken, Galler'deki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Maç Sonuçları

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan maçların sonuçları şu şekildedir:

06.09.2024 CARDIFF - UEFA Uluslar Ligi: 0-0

21.11.2023 CARDIFF - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 1-1

19.06.2023 SAMSUN - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2-0

16.06.2021 BAKÜ - EURO 2024: 0-2

20.08.1997 İSTANBUL - Dünya Kupası Elemeleri: 6-4

14.12.1996 CARDIFF - Dünya Kupası Elemeleri: 0-0

25.03.1981 ANKARA - Dünya Kupası Elemeleri: 0-1

15.10.1980 CARDIFF - Dünya Kupası Elemeleri: 0-4

21.11.1979 İZMİR - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 1-0

29.11.1978 WREXHAM - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.