A Milli Takım'ın Macaristan Maçının Bilet Satışları Başladı!

A Milli Futbol Takımı'ndan Heyecan Verici Maç!

A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de gerçekleştireceği UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan karşılaşması için bilet satışlarını başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu, tutkulu futbolseverlerin biletleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alabileceklerini duyurdu.

Karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatlarının ise 1750 ve 2000 lira olduğu belirtildi. Taraftarlar, bu önemli mücadelede A Milli Takım'a destek olmak için sabırsızlanıyor.