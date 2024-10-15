A Milli Takım İzlanda’da Tarihi Galibiyet Elde Etti

A Milli Takım'dan İzlanda'da Tarihi Galibiyet
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü karşılaşmasında, A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.
Tarihinde İlk Galibiyet
Daha önce İzlanda ile deplasmanda oynanan 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Türkiye, bu karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayarak ilk galibiyetini elde etti.
Gollerin Sahipleri
Maçta Türkiye’nin gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, İzlanda'daki kötü gidişine son vermiş oldu. Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle gruptaki liderliğini de korudu. Dördüncü maçında 3. galibiyetini alan milli takım, puanını 10'a yükselterek 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’in önünde kalmayı başardı. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Maç sırasında gördüğü sarı kart nedeniyle Kenan Yıldız, grup maçlarındaki ikinci sarı kartını alarak cezalı duruma düştü. Bu nedenle, 16 Kasım'da Galler ile Kayseri'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Liderlik Sürdü
Kenan Yıldız Cezalı Duruma Düştü
Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle gruptaki liderliğini de korudu. Dördüncü maçında 3. galibiyetini alan milli takım, puanını 10'a yükselterek 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’in önünde kalmayı başardı. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.
Maç sırasında gördüğü sarı kart nedeniyle Kenan Yıldız, grup maçlarındaki ikinci sarı kartını alarak cezalı duruma düştü. Bu nedenle, 16 Kasım'da Galler ile Kayseri'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.