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A Milli Takım İzlanda’da Tarihi Galibiyet Elde Etti

A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da 4-2'lik skorla tarihindeki ilk galibiyetini kazanarak liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 00:18
A Milli Takım İzlanda’da Tarihi Galibiyet Elde Etti

A Milli Takım'dan İzlanda'da Tarihi Galibiyet

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü karşılaşmasında, A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

Tarihinde İlk Galibiyet

Daha önce İzlanda ile deplasmanda oynanan 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Türkiye, bu karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayarak ilk galibiyetini elde etti.

Gollerin Sahipleri

Maçta Türkiye’nin gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, İzlanda'daki kötü gidişine son vermiş oldu.

Liderlik Sürdü

Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle gruptaki liderliğini de korudu. Dördüncü maçında 3. galibiyetini alan milli takım, puanını 10'a yükselterek 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’in önünde kalmayı başardı. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Kenan Yıldız Cezalı Duruma Düştü

Maç sırasında gördüğü sarı kart nedeniyle Kenan Yıldız, grup maçlarındaki ikinci sarı kartını alarak cezalı duruma düştü. Bu nedenle, 16 Kasım'da Galler ile Kayseri'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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