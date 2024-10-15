A Milli Takım İzlanda’da Tarihi Galibiyet Elde Etti

A Milli Takım'dan İzlanda'da Tarihi Galibiyet

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü karşılaşmasında, A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

Tarihinde İlk Galibiyet

Daha önce İzlanda ile deplasmanda oynanan 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Türkiye, bu karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayarak ilk galibiyetini elde etti.

Gollerin Sahipleri