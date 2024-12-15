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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi: "Takviye Yapmayı Düşünüyoruz"

Başakşehir'in Fenerbahçe karşısındaki 3-1'lik mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:04
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi: "Takviye Yapmayı Düşünüyoruz"

Başakşehir'in Fenerbahçe Maçındaki Performansı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımının performansını değerlendirdi.

"Çok Fazla Pozisyon Vermedik"

Çağdaş Atan, 10 kişi oynadıkları mücadelede rakibe fazla pozisyon vermediklerini ancak mağlup olduklarını dile getirerek, "Maça harika giriş yaptık. Ofsayttan sayılmayan golümüz var. Ancak beklediğimizin üzerinde bir yorgunluk seviyesi ile karşılaştık. Ba'nın kırmızı kartı maçı olumsuz etkiledi" dedi.

Fiziksel Zorluklar ve Sakatlıklar

Atan, takımının son dönemde üst üste maçlar oynamasının fiziksel zorluklara yol açtığını belirtti. Ayrıca, kaleci Mohammed ile ilgili sakatlık durumunu da aktaran Atan, "Kendisi antrenmandan sonra bireysel çalışıyordu, ufak bir sakatlık geçirdi. Salı veya Çarşamba günü aramıza katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer Planları

Çağdaş Atan, takımda yapılacak takviyelere de değinerek, "Takviyeler ile 3-4 oyuncu almayı düşünüyoruz. Böylece ikinci yarıda güçlenip daha iyi bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sırada Önemli Bir Maç Var

Atan, UEFA Konferans Ligi'nde Cercle Brugge ile oynayacakları kritik karşılaşmaya hazırlıkları sürdüreceklerini belirtti. "Perşembe günü kulübümüzü yurt dışında temsil edeceğiz ve bu bir final maçı olacak. Kazanırsak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir takımları Ülker Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir takımları Ülker Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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