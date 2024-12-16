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Ousseynou Ba, Fenerbahçe Maçında Kırmızı Kart Sonrası Özür Diledi

Başakşehirli Ousseynou Ba, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medyadan özür mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 00:03
Ousseynou Ba, Fenerbahçe Maçında Kırmızı Kart Sonrası Özür Diledi

Ba'dan Kırmızı Kart Sonrası Özür Mesajı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de önemli bir olay yaşandı. Takımın oyuncusu Ousseynou Ba, maçta gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakarak eleştirilerin hedefi oldu.

Maç esnasında Edin Dzeko ile girdiği bir pozisyonda faul yapan Ba, bu hareketinin sonucunda kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyun sonrasında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, hem Dzeko'ya hem de takım arkadaşlarına özür diledi.

Ba, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir camiasından özür dilerim."

Bu olay, Başakşehir'in Fenerbahçe karşısındaki performansının yanı sıra, oyuncunun davranışlarıyla da gündeme geldi.

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