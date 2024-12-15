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Göksel Gümüşdağ: "Ba'nın Hareketini Tasvip Etmiyorum"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe’ye kaybettikleri maçı değerlendirdi, Ba'nın kırmızı kartlık hareketine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:39
Göksel Gümüşdağ: "Ba'nın Hareketini Tasvip Etmiyorum"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Maç Sonrası Açıklamalar

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Ba’nın Dzeko’ya yaptığı hareketi hiç tasvip etmediğini belirterek, bunun doğrudan kırmızı kartlık bir durum olduğunu vurguladı.

1-0 geride oldukları karşılaşmada 60 dakika boyunca 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Gümüşdağ, “Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavır içerisinde olmasını doğru bulmuyorum. Gereken cezayı da vereceğim,” dedi.

Puan Mücadelesi ve Sakatlar

Maçın tempolu geçtiğini ve her iki takımın da puan için didiştiğini söyleyen Gümüşdağ, “Üç gün arayla oynadığımız üçüncü maçımızı tamamladık. Beş sakatımız var: Ömer Ali Şahiner, Serdar, Keny, kalecimiz Muhammed ve Onur. Bugün üçüncü kalecimizle oynuyoruz. Beş sakata rağmen güzel bir mücadele sergiledik,” dedi.

Avrupa'daki mücadelelerine de değinen Gümüşdağ, Belçika ekibiyle oynayacakları maçta bir galibiyet alarak UEFA Konferans Ligi’nde play-off'a kalmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Türk Futbol Federasyonu’nun Avrupa maçlarına hassasiyet gösterdiğini düşündüğünü ifade etti.

Maçtaki Gerginlik ve Türk Futbolu

Göksel Gümüşdağ, maçı değerlendiren bir gazetecinin gerginlik sorusuna, “Bu tip maçlarda oyuncular kendilerini göstermek ister. 10 kişi kalmak oyunu gerdi. Belki gerginlik buradan kaynaklandı. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı,” şeklinde yanıt verdi.

Bir başka gazetecinin Türk futbolundaki gergin atmosferle ilgili görüşlerini sorduğunda ise, şunları ifade etti: “Bu gerginliklerden ne Fenerbahçe’ye ne Galatasaray’a bir fayda var. Bu sadece belirli kulüplerin üzerine odaklanmak haksızlık olur; diğer takımların da durumu göz önüne alınmalı.”

Bu sezon boyunca yorumda bulunmadığını söyleyen Gümüşdağ, “Sezonu bitirdiğimizde görüşlerimizi paylaşırız. Hakem hataları her maçta yaşanıyor ve genç oyunculara daha tahammüllü olmalıyız,” dedi.

Maçın ardından, Avrupa’da bu hafta galip gelen tek takımın Başakşehir olduğunu belirterek, Türk futbolunun genelini değerlendirmeye almanın önemine dikkat çekti.

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