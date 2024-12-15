Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. Hafta Sonuçları Belli Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 12. Hafta Sonuçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftası, heyecan dolu karşılaşmalarla tamamlandı. Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ise dikkat çekti.
12. Hafta Müsabaka Sonuçları
- Ünye Kadın Spor Kulübü - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0
- Hakkarigücü - Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
- Fatih Vatanspor - Beşiktaş United Payment: 1-2
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget - Bornova Hitabspor: 7-2
- Beylerbeyi - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2
Futbolseverler için keyifli anlar sunan bu karşılaşmalar, ligde yarışın ne denli çekişmeli geçtiğini gösteriyor.