A Milli Takım İzlanda Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım İzlanda ile Karşılaşıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın grup için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Montella'nın Açıklamaları

Basın toplantısında konuşan Montella, "Bu maçı anahtar bir dönüm noktası olarak görüyorum. İzlanda'nın burada bizden aldığı sonuçların farkındayız. Ancak tarihi verilere bakmaksızın, gerekeni yapmayı biliyoruz. Zorlu şartlara çabuk adapte olmalıyız," dedi.

Montella, aynı zamanda İzlanda'nın güçlü ve zayıf yönleri hakkında da bilgiler verdi. "Kendilerini disiplinli bir şekilde organize eden bir takım olarak tanıyoruz. Galler maçında iki farklı oyun stiline sahip olduklarını gördük. Kendi evlerinde korner ve taç atışlarında oldukça etkili bir performans sergiliyorlar," şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü: İlkleri Başarmak İçin Hazırız

Milli futbolcu Orkun Kökçü ise, İzlanda'ya karşı daha önce deplasmanda kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bu maçta tarihimizi değiştirmek ve başaran ilk jenerasyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun yolculuk ve hava şartları mazeretimiz değil," ifadelerini kullandı.

Kökçü, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan uyumundan da bahsetti. "Kerem'in milli takıma katılması, benim performansımı olumlu etkiledi. Bu yıl kendimi daha evde hissediyorum ve performansımın artarak devam etmesini umuyorum," dedi.