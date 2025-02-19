A Milli Erkek Basketbol Takımı Yarın İtalya ile Karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yarın İtalya'ya Konuk Oluyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında, yarın İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından naklen ekranlara gelecek. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile başarılı bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, bu sonuçlarla Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan milli takım, geçtiğimiz haftalarda deplasmanda 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almak üzere sahaya çıkacak. İtalya ise grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak lider konumda yer almakta ve onlar da Avrupa Şampiyonası biletini kapmayı başardı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın yarınki karşılaşmanın ardından 23 Şubat Pazar günü deplasmanda İzlanda ile de bir maç yapacağı belirtildi. Aday kadrosunda yer alan oyuncular ise şöyle: