A Milli Erkek Basketbol Takımı Yarın İtalya ile Karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, İtalya ile 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:05
A Milli Erkek Basketbol Takımı Yarın İtalya ile Karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yarın İtalya'ya Konuk Oluyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında, yarın İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından naklen ekranlara gelecek. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile başarılı bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, bu sonuçlarla Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan milli takım, geçtiğimiz haftalarda deplasmanda 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almak üzere sahaya çıkacak. İtalya ise grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak lider konumda yer almakta ve onlar da Avrupa Şampiyonası biletini kapmayı başardı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın yarınki karşılaşmanın ardından 23 Şubat Pazar günü deplasmanda İzlanda ile de bir maç yapacağı belirtildi. Aday kadrosunda yer alan oyuncular ise şöyle:

  • Ercan Osmani
  • Erkan Yılmaz
  • Shane Larkin (Anadolu Efes)
  • Şehmus Hazer
  • Furkan Haltalı
  • Furkan Korkmaz
  • Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)
  • Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka)
  • David Mutaf (Bursaspor Yörsan)
  • Sadık Emir Kabaca (Galatasaray)
  • Mohsin Yaşar (Karşıyaka)
  • Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)
  • Emre Melih Tunca (Türk Telekom)
  • Erten Gazi (Dinamo Sassari)
  • Onuralp Bitim (Bayern Münih)
  • Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR)

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