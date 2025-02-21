Dünya Superbike Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun Mücadelesi Avustralya'da Başlıyor

Dünya Superbike Şampiyonası 2025 sezonu Avustralya'da başlıyor. Toprak Razgatlıoğlu üçüncü zaferi için yarışırken, Bahattin Sofuoğlu ilk kez piste çıkacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:15
Dünya Superbike Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun Mücadelesi Avustralya'da Başlıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Heyecan Dorukta

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonu, Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde başlayacak. Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, bu heyecan dolu organizasyonda yer alacaklar.

Toprak Razgatlıoğlu Üçüncü Şampiyonluk Peşinde

Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonasında üçüncü zaferi için mücadele edecek. ROKiT BMW Motorrad takımı adına yarışacak olan Toprak, daha önce 2021 ve 2024 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı. Eğer bu sezon da birinci olursa, Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde en az üç şampiyonluk elde eden dört isimden biri olacak.

Bahattin Sofuoğlu İlk Defa Yarışacak

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kariyerinde ilk kez bu organizasyonda boy gösterecek. Daha önce Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Bahattin, Superbike'ta Yamaha Motoxracing takımıyla mücadele edecek.

Şampiyonanın En Başarılı Pilotları

Organizasyonun en başarılı pilotu, Jonathan Rea, 6 şampiyonlukla öne çıkıyor. Rea'nın şampiyonlukları 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında geldi. Carl Fogarty 4, Troy Bayliss ise 3 kez şampiyonluk yaşadı. Ayrıca, Rea, şampiyonada toplamda 119 galibiyetle en fazla yarış kazanan pilot unvanına sahipken; Alvaro Bautista 63 ve Fogarty 59 galibiyetle onu takip ediyor. Toprak Razgatlıoğlu ise 57 galibiyetle dördüncü sırada yer almakta.

2025 Sezonu Detayları

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonu, 12 etaptan oluşacak. Avustralya'da başlayan sezon, Portekiz, Hollanda, İtalya, Çekya, Büyük Britanya, Macaristan, Fransa ve İspanya'daki yarışlarla devam edecek. Bu yılki organizasyon, 1988 yılından bu yana düzenlenmekte ve 38'incisi gerçekleştirilecek. 14 takımda toplam 23 pilot yer alacak.

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