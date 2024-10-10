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A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'la oynayacağı maça Samsun'da hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:59
A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile Maç İçin Samsun'da

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü mücadelesini yarın Karadağ'a karşı verecek olan A Milli Futbol Takımımız, maç için Samsun'a ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel bir uçakla Samsun'a hareket etti. Aksiyonda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, İcra Kurulu Üyesi ve yönetim kurulunun diğer üyeleri de bulunarak takıma destek sağladı.

Basin Toplantısı Düzenlenecek

Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Arda Güler, bu akşam saat 18.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında medya ile bir araya gelecekler.

Karadağ maçı öncesi son antrenmanını İstanbul'da tamamlayan milli takım oyuncuları, basın toplantısı öncesinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda yürüyüş yapmayı planlıyor.

Türkiye ile Karadağ arasındaki mücadele, yarın saat 21.45'te başlayacak.

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