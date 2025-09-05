DOLAR
A Milli Takım Konya'da 9. randevuya hazırlanıyor: İspanya maçı öncesi özet

A Milli Takım, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İspanya ile 7 Eylül'de karşılaşacak; statta 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:28
A Milli Takım Konya'da 9. randevuya hazırlanıyor: İspanya maçı öncesi özet

A Milli Takım Konya'da 9. randevuya hazırlanıyor

DÜZELTME - "A Milli Futbol Takımı, Konya'da 9. randevuya çıkacak" başlıklı haberimizin 5. paragrafına "2018'de FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı maçtan da 2-2 beraberlikle ayrıldı" cümlesi eklenmiştir.

Konya'da genel tablo

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 2014'te açılmasından bu yana A Millilere ev sahipliği yapıyor. Ay-yıldızlılar statta, 1'i özel olmak üzere 8 maça çıktı; bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Milliler, bu maçlarda rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Öne çıkan maçlar ve kritik anlar

Konya'da millilerin ilk sınavı 3 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti; Letonya ile 1-1 berabere kaldılar. Aynı paragrafta eklenen bilgiye göre, 2018'de FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı maçtan da 2-2 beraberlikle ayrıldı.

6 Eylül 2015'teki 3-0lık Hollanda zaferi, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde unutulmazlar arasına girdi. Ardından 13 Ekim 2015'te Selçuk İnan'ın frikikten attığı golle alınan 1-0'lık İzlanda galibiyeti, millileri 2016 Avrupa Şampiyonası'na direkt olarak taşıdı.

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde dünya şampiyonu ve favori gösterilen Fransa yok sayılarak statta 2-0 mağlup edildi. Ayrıca A Milliler, 15 Ekim 2023'te burada oynadıkları maçta Letonya'yı 4-0 yenerek 2024 Avrupa Şampiyonası biletini aldı.

Konya'daki iki mağlubiyet ise UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı alınan 1-0lık sonuç ve 29 Mart 2022'de İtalya ile oynanan özel maçtaki 3-2'lik yenilgidir.

Hedef: 2026 Dünya Kupası yolunda avantaj

A Milliler, Konya'da sergilediği performansı 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı karşılaşmada da devam ettirip, 2026 Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 2015'ten itibaren milli takıma düzenli olarak ev sahipliği yapıyor; coğrafi ulaşılabilirliği ve taraftar coşkusu teknik heyet ile futbolcular tarafından sıkça vurgulanıyor.

