A Milli Takım, Macaristan ile Tarihi Maçta Buluştu

A Milli Takım, Macaristan ile Tarihi Maçta

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada yer aldı. Montella, son oynanan Karadağ karşılaşmasına kıyasla ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Karadağ maçında forma giyen Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Arda Güler ve Yunus Akgünün yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlık nedeniyle, Merih Demiral ve Arda Güler ise cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Montella'nın belirlediği ilk 11 ise şöyle sıralandı: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz.

Yusuf Akçiçek İlk Kez Kadroda

Milli takımda dikkat çeken bir diğer husus ise Yusuf Akçiçek'in ilk kez aday kadroda yer alması. Yedekler arasında bulunan Yusuf, Macaristan mücadelesinde forma giymesi durumunda ay-yıldızlı forma ile sahaya çıkacak.

Bakan Bak Mücadeleyi İzledi

A Milli Takım'ın zorlu maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi. Bakan Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte maçı takip etti.

Tribünlerde Çanakkale Zaferi Coşkusu

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde birçok pankart açıldı. RAMS Park'ta yer alan mesajlar arasında, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın" ve "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ifadeleri dikkat çekti.

İsrail'e Tepkiler Yükseldi

Ayrıca, tribünlerde İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına yönelik protestolar da yer aldı. Pankartlarda, "Humanity lost conscience in Gaza" ve "If Jerusalem is not free, the world is captive" sözleri öne çıktı.

Macar Taraftarların Yoğun İlgisi

A Milli Takım'ın, Macaristan ile oynadığı maça, Macar taraftarların ilgisi büyük oldu. RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölüm tamamen dolarken, bu karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1000. resmi maçı olarak kayıtlara geçti.