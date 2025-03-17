A Milli Takım Macaristan Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı; Merih Demiral ve Mert Günok antrenmanda yok.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:13
A Milli Takım Macaristan Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan Maçı Hazırlıkları Başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk antrenman, sağanak yağmur altında gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Basına kapalı bölümde ise koordinasyon çalışmaları ve taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Öte yandan, milli takımda Mert Günok ile Merih Demiral bir süreliğine ağrıları nedeniyle antrenmana katılmadı. Bununla birlikte, Yunus Akgün idmanın ikinci bölümünde bireysel çalışmalara yöneldi.

Ümit Milli Takım'dan Jankat Yılmaz ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı. Ay-yıldızlılar, Macaristan müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

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